Çin'in İkinci Uçak Gemisi Suya İndi!

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Org. Fan Changlong uçak gemisinin suya indirilmesi için düzenlenen törene katıldı.

Çin'in kendi imkânlarıyla geliştirdiği bahsi geçen uçak gemisinin imalatı, Aralık 2013'te başladı. Şu an geminin ana yapısının inşası tamamlandı, motor ve elektrik gibi başlıca teçhizat sistemleri yerleştirildi.

Uçak gemisinde gelecek aşamada planlandığı gibi, silah ve elektronik gibi diğer sistemlerin yerleştirilmesi gerçekleştirilecek, daha sonra da sistematik bir ayarlamadan geçerek kapsamlı deneme seferine koyulacak.

Mevcut durumda Çin donanması halen Sovyet döneminden kalan ve daha sonra yeniden tasarlanarak geliştirilen CNS Liaoning adlı uçak gemisini kullanıyor.