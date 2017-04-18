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Çin'in Enerji Tüketimi Yüzde 7,9 Arttı
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Çin'in Enerji Tüketimi Yüzde 7,9 Arttı

Çin'de enerji tüketimi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artışla 513,9 milyar kWh seviyesinde gerçekleşti.

Çin'in Enerji Tüketimi Yüzde 7,9 Arttı

Çin'de enerji tüketimi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artışla 513,9 milyar kWh seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

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