Çin'in Enerji Tüketimi Yüzde 7,9 Arttı
Çin'de enerji tüketimi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artışla 513,9 milyar kWh seviyesinde gerçekleşti.
Çin'de enerji tüketimi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artışla 513,9 milyar kWh seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com
-
Türk vatandaşları bir bölgeye daha vizesiz girebilecek
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Kredi kartında 75 milyon TL'lik vurgun!
-
Merkez Bankası'ndan dolarla ilgili çok önemli açıklama!
-
Türkiye'nin ihracatına konteyner kumpası!
-
Referandumun ardından MHP'den toplu istifa geldi!
-
İşte referanduma en az katılan il