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Çin'in Bütçe Harcamamaları Yüzde 21 Arttı
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Çin'in Bütçe Harcamamaları Yüzde 21 Arttı

Çin'de 2017 ilk çeyrekte bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 4,59 trilyon yuan oldu.

Çin'in Bütçe Harcamamaları Yüzde 21 Arttı

Çin'de 2017 ilk çeyrekte bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 4,59 trilyon yuan oldu.

Kaynak: Dunya.com

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Çin Halk Cumhuriyeti, Çin