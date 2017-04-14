Çin'in Bütçe Harcamamaları Yüzde 21 Arttı
Çin'de 2017 ilk çeyrekte bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 4,59 trilyon yuan oldu.
Çin'de 2017 ilk çeyrekte bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 4,59 trilyon yuan oldu.
Kaynak: Dunya.com
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