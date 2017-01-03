Çin'in 2017'de diplomasi öncelikleri açıklandı​

Sözcü Geng Shuang, Çin'in bu yıl ulusal egemenliğini, kalkınma konusundaki çıkarlarını ve güvenliğini korumanın yanı sıra, reform, kalkınma ve istikrara destek sağlayacağını, küresel barış ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdüreceğini söyledi.

Yeni yılda Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi'nin düzenlenmesi için uygun bir dış ortamın sağlanacağını da dile getiren sözcü, Çin'in 2017'de "Bir Kuşak-Bir Yol Uluslararası İşbirliği Zirvesi" ve 9. BRICS Liderler Zirvesi'ni düzenleyeceğini de ifade etti.

Sözcü, 2017 yılında Çin'in diplomasi alanındaki öncelikleri arasında, Çin-Rusya, Çin-ABD ve Çin-Avrupa ilişkileri gibi başlıca ikili ilişkilerin sağlıklı şekilde gelişmesinin de bulunduğunu aktardı. Çinli sözcü, bu yıl ayrıca farklı ülkelerde yaşayan Çin vatandaşlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye de odaklanılacağını kaydetti.