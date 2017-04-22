Çin Heyeti Serbest Bölge İçin Kayseri'de

Kayseri Serbest Bölgesi'nin Kayseri ve Anadolu için bir kazanç olduğunu hatırlatan Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İpek Yolu Yatırım Projesi kapsamında Çin Heyetinin yatırım planlaması için Kayseri'de olduğunu söyledi.



Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret eden Çin Heyetine, Kayseri Serbest Bölgesi hakkında hem bilgiler veren hem de gelecekte yapılacak çalışmaların bir değerlendirmesini yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgenin, bölge halkı için önemli bir istihdam ve ekonomik kazanç kapısı olduğunu kaydetti.



Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin bir üretim ve ticaret merkezi olduğunu ancak Kayseri Serbest Bölgesinin statü gereği ayrı bir ticari ve ekonomik ayrıcalığı bulunduğunu belirterek, bugünkü Serbest Bölgenin başarısında Melikgazi Belediyesi çalışmalarının ve yatırımlarının büyük bir payı olduğunu bildirdi.



Özellikle ekonomik yatırım ve hizmetleri desteklediklerini ve yönlendirdiklerini çünkü sürdürülebilinir gelişmenin temelinde ekonomik gelişmelerin devamı söz konusu olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Çin Heyeti ziyareti ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:



"Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri olarak İpek Yolu Yatırım Projesi kapsamında Çin Heyetini misafir ederek işletmeleri tanıttık, bilgi verdik. Üretim alanı, ulaşım ağları, hava, demir ve karayolları hakkında bilgilendirdik. Kayseri lojistik merkezi'nin önemini vurguladık. Kayseri'nin İpek yolu üzerinde yer almasının önemini vurgulayarak doğu ve batı arasında köprü görevini üslendiğini söyledik. Daha da önemlisi KAYSERİ'NİN Uzakdoğu ülkeleri ile Avrupa Ülkeleri arasında e-ticaretin merkez üssü olduğunu hatırlattık. Çin Heyeti yatırım izleme Başkanı Wang Ling tüm değerlendirmeleri büyük bir ilgi ile kayıt etti. Kısacası artık biz gitmiyoruz, onlar yatırım için ülkemize ve şehrimize geliyorlar. Bu Türkiye'nin ve Kayseri'nin bulunduğu konumun önemli bir ifadesidir" - KAYSERİ