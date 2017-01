Çin Futbol Federasyonu Yeni Transfer Statüsünü Açıkladı

Jackson Martinez'in yolu Beşiktaş'a iyice açıldı



Sercan SAPANATAN-İstanbul-DHA- Çin Futbol Federasyonu tarafından alınan son karar sonrası Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Jackson Martinez için ayrılma çanları çalıyor.



Çin Futbol Federasyonu'nun yeni sezondan itibaren aldığı karara göre takımlar sahada sadece 3 yabancı oyuncu bulundurabilecekler. Çin'de sahada 4 olan yabancı oyuncu kuralının 3'e düşmesinin ardından takımlar ellerinde ki yabancı oyuncuları satmak veya kiralama zorunda kalacaklar.



Bu yeni kuraldan en çok etkilenecek olan takım ise kadrosunda 6 yabancı oyuncu bulunduran Çin'in en güçlü futbol takımı olan Guangzhou Evergrande. Jackson Martinez'in de formasını giydiği Çin ekibinde ayrıca Brezilyalı isimler Ricardo Goulart, Paulinho ve Alan da var. Bu isimlerin yanı sıra Güney Koreli Kim Young-Gwon ve Kim Hyung-il'de takımda yer alan oyuncular arasında. Çin basınında çıkan haberlere göre Guangzhou Evergrande Teknik Direktörü Scolari bu kadro yapılanmasında göndermeyi planladığı ilk ismin kulüp tarihinin en pahalı transferi konumunda olan ancak sakatlıklar ve form düşüklüğünden dolayı takıma sadece 4 gollük katkı yapan Jackson Martinez olduğu belirtildi. Çinliler, yıllık 12 milyon Euro net maaşı olan 30 yaşındaki Kolombiyalı forvetin transferi için her türlü kolaylığı yapmayı planladığı ve bu işten en az zarar ile çıkmak istedikleri belirtildi.