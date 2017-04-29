Çin, Esa'nın "Ay Kasabası" Projesine Katılmak İstiyor

Çin'in, Avrupa Uzay Ajansının (ESA) geçen yıl açıkladığı "Ay Kasabası" projesine katılmak istediği belirtildi.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, Çin ve ESA, ayda astronotların uzun zaman kalabilecekleri bir ortam yaratılmasının hedeflendiği projede ortak çalışmak için görüşmelere başladı.



ESA Genel Direktörü Jan Wörner, daha önce yaptığı açıklamada, bu yaşam alanını uluslararası uzay istasyonu gibi sürekli ve çok uluslu bir "Ay Kasabası" olarak planladıklarını bildirmişti.



Bu alanın Mars'ta araştırma yapmak için bir atlama bölgesi olarak kullanılabileceğini belirten Wörner, Çin, Rusya ve ABD'nin bu istasyona katkı sağlayabileceklerini de kaydetmişti.



Eski ABD Başkanı Barack Obama, projeye Çin dahil olmadan ABD'nin katılmayacağını söylemişti.