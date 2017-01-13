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Çin, En Ağır İhracat Düşüşünü Yaşıyor
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Çin, En Ağır İhracat Düşüşünü Yaşıyor
13 Ocak 2017 Cuma 17:47
ABD ile ticaret savaşı yaklaşırken Çin, 2009'dan bu yana en ağır ihracat düşüşünü yaşıyor.
ABD ile ticaret savaşı yaklaşırken Çin, 2009'dan bu yana en ağır ihracat düşüşünü yaşıyor.
Kaynak:
Dunya.com
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