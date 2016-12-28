Çin, Emdrive'ı Test Ediyor!

Çin, tartışmalı EmDrive iticisinin çalışıp çalışmadığını uzayda test etme aşamasında oluğunu iddia etti.



IBTimes UK'in haberine göre Çin, sahibi olduğu Tiangong-2 uydusu üzerine bir EmDrive taşıyor. Ülkenin ne gibi testler gerçekleştirdiği bilinmiyor, ancak açıklamanın ilgi çekeceği kesin.



Çin'in Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi gazetesi Science and Technology Daily'ye göre ülke, EmDrive teknolojisini son beş yıldır test ediyor. CAST'teki uydu bölümü başkanı Dr. Chen Yue'nun basın toplantısında söylediklerine göre Çin, "farklı prototip prensiplerine göre birkaç spesifikasyon geliştirmiş durumda".



2006'da Britanyalı mühendis Roger Shawyer tarafından hayali kurulan "tepkisiz" motor, üzerindeki koni şeklindeki boşluk içerisinde elektromanyetik dalgaları sektirerek çalışıyor. Bunun çok küçük bir itme gücü oluşturduğu, ancak bu gücün zaman içinde uzayın derinliklerindeki görevlerde uzay aracına güç sağlamakta kullanılabileceği söyleniyor.



EmDrive'ı bir saçmalık olarak nitelendiren bilim adamları olduğu gibi, onun çalıştığına büyük bir inatla inananlar var. Aygıtın çalıştığı ise ne yazık ki şimdiye kadar kanıtlanmadı.