Çin Ekonomisinde Büyüme Beklentileri Aştı: Yüzde 6.9

Küresel ekonominin lokomotiflerinden sayılan Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentileri de aşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.9 büyüdü.



Çin hükümetinden daha önce yapılan açıklamalarda, ekonomide bu yıl yüzde 6.5 büyüme hedeflendiği belirtilmişti.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, ülkede emlak yatırımları da aynı dönemde yüzde 9.1 büyüdü. - Stockholm