Çin Ekonomisi Yılın İlk Üç Aylık Döneminde Yüzde 6.9 Arttı

Çin ekonomisi bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.9'luk bir artış göstererek büyüme beklentilerini aştı. Büyümeyi hükumetin alt yapı harcamaları ve konut fiyatlarındaki hızlı artışın tetiklediği belirtildi.



Çin ekonomisinin bu yılın ilk üç ayındaki büyüme oranının 2015 yılından beri gerçekleşen en hızlı büyüme olduğu kaydedildi.



Çin hükumetinin 2017 yılındaki büyüme hedefinin geçen yılın aynı döneminden daha düşük olan yüzde 6.5'luk bir büyümeyi hedeflediği belirtildi. Geçen yıl beklenen büyüme beklentisinin 6.5- 7 olduğu ifade edildi.



Analistler, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in yıl sonuna kadar konut fiyatlarında beklenen fiyat düşüşü ile yavaşlayacağı tahmininde bulundu.



Milli İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamada yılın ilk üç aylık döneminde ülkenin Gayri Safi Milli Hasılasının (GSMH) önceki üç aya güre yüzde 1.3 oranında arttığı, Ekim - Aralık arasındaki GSMH artışının ise yüzde 1.7 olarak gerçekleştiği belirtildi. - PEKİN