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Çin Ekonomisi Beklentinin Üzerinde Büyüdü
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Çin Ekonomisi Beklentinin Üzerinde Büyüdü

Çin ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6.9 büyüyerek beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

Çin Ekonomisi Beklentinin Üzerinde Büyüdü

Çin ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6.9 büyüyerek beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Çin