Çin Ekonomisi Beklentinin Üzerinde Büyüdü
Çin ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6.9 büyüyerek beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.
Çin ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6.9 büyüyerek beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com
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