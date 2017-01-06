Çin Ekonomisi 2016 Yılını Yüksek Bir Notla Kapatıyor

Çin ekonomisi 2016 yılında yeni normal koşullarına uyum sağlamaya çalışırken ekonomi imalat yönlü büyümeden daha çok hizmet yönlü büyüme geçiyor hale geliyor ve bu konjonktürde arz yönlü yapısal reformların önemi artıyor.

Xinhua'da yer alan haberdeki bulgular 2016 yılında Çin ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.

Perşembe günü yayımlanan anket sonuçlarına göre; Çin ekonomisi 2016 yılını imalat sanayi ve hizmet sektörlerinde yılın son ayında iktisadi faaliyetlerinde güçlü artışlar kaydetmek suretiyle iyi bir not alarak sonlandırdı. Caixin Media sponsorluğundaki finansal veri servisi Markit tarafından yapılan ankete göre, Çin'in hizmet sektörü Aralık ayında son 17 ayın en yüksek oranında artarak genişlemeye devam etti. Kasım ayında 53.1 olan Caixin Genel Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık'ta 53,4'e yükseldi. Bir önceki en yüksek değer 2015 yılı Temmuz ayında 53.8 olarak gerçekleşmişti. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması ekonomide genişlemeyi altı ise daralmayı göstermektedir. Aralık ayında Hizmet şirketlerinde yönelik satın alımlarında 17 aylık dönem içindeki en hızlı artışın yaşanmasına bağlı olarak sektördeki talep toparlandı. Yükselen hammadde maliyetleri hizmet şirketleri için son iki yıldaki en yüksek gider artışına neden olmasın rağmen pazar rekabeti nedeniyle Aralık ayında hizmet sektöründeki bu maliyet artışının fiyatlara yansıması çok az oldu. 2017'de büyüme beklentileriyle ilgili iyimserlik, dört ayda en yüksek seviyesine ulaştı; ankete katılan şirketler geleceğe yönelik yaşanan güven artışının nedenini iyileşen pazar koşullarını ve satışlarındaki artış olarak gösterdiler.

Salı günü yayınlanan Caixin Çin İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık ayında son 47 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 51,9 değerini aldı. Hem imalat sanayi hem de hizmetlerdeki büyüme, her iki sektördeki performansı yansıtan Caixin Bütünleşik Çıktı Endeksi'nin Kasım ayında 52.9 olan değerin Aralık ayında 53.5'e yükselmesine neden oldu. Bu göstergeleri değerlendiren yatırım araştırma firması CEBM Group'da makroekonomik analiz direktörü Zhong Zhengsheng, "Çin ekonomisinde toparlanma eğiliminin devam ettiğini söyleyerek Çin ekonomisi dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre daha iyi performans gösterdiğini ve hükümetin bu yıl büyüme hedefine ulaşılacağını" belirtti.2016 yılının ilk üç çeyreğinde Çin'in GSYİH'sı yüzde 6,7 büyüme kaydederken hükümetin yıl sonu hedefi ise yüzde 6,5 ile 7 arasında bulunuyor. Çin Uluslararası Sermaye Şirketi'ne göre, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde GSYİH büyümesinin Aralık ayında sabit varlık yatırımının ve perakende satışların güçlü olması nedeniyle yıllık % 6,7 seviyesinde seyretmesi bekleniyor. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'in imalat sanayi ve imalat dışı "Satın Alma Yöneticileri (PMI) Endeksi Aralık ayında 2016 yılının ikinci en yüksek değerine ulaştı.

Çin Lojistik Bilgi Merkezi analisti Chen Zhongtao, talep artışı, yükselen fiyatlar, şirketler için daha iyi performans, yeniden yapılanma ve iyi işleyen iş piyasası gibi olumlu faktörlerin Çin ekonomisi için arttığını söyledi. Bununla birlikte, Zhong, Çin'in emlak piyasasındaki sorunlar ve muhtemelen mali ve para politikalarındaki sıkılaştırmalar nedeniyle ekonomide oluşabilecek aşağı yönlü baskılar konusunda uyanık olunması konusunda da uyardı.

2017 yılı içinde Çin, büyük ekonomilerdeki zayıf büyüme ivmesi, artan ticaret korumacılığı, iç borç çıkışı, aşırı kapasite ve aşırı borçlu emlak piyasası da dahil olmak üzere hem yurtiçinde hem yurtdışında bir dizi olumsuz durumla karşı karşıya kalacak gibi gözüküyor. 2017 ekonomik büyümenin ve kurumsal kalitenin artması için reformlar yılı olmalıdır. Bu nedenle Beijing'de 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştiren Çin Merkezi Ekonomi Çalışma Toplantısı'nda 2017 yılında arz yönlü yapısal reformların devam etmesinin büyüme için gerekli olduğu vurgulanmıştı.