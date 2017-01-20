Çin ekonomisinin 2016 yılına ilişkin büyüme verisi yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülke ekonomisinin geçen sene yüzde 6,7 büyüdüğünü açıkladı.
Son 26 yılın en yavaş büyümesini gerçekleştiren Çin ekonomisi, Pekin yönetiminin 2016 ekonomik büyüme hedefini yakaladı.
Pekin yönetiminin 2016 ekonomik büyüme hedefi yüzde 6,5 ila 6,7 yönündeydi.
Çin ekonomisi 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 6,8 büyümüştü.
Çin Ekonomisi 2016 Yılında Yüzde 6,7 Büyüdü
Çin ekonomisinin 2016 yılına ilişkin büyüme verisi yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.
Çin ekonomisinin 2016 yılına ilişkin büyüme verisi yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.
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