Çin ekonomisi 2016 yılında % 6,7 Büyüdü

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin ekonomisi 2016 yılında yıllık % 6,7 büyüme gösterirken 2015 yılında kaydedilen % 6,9'lık büyümeden daha yavaş büyümüş oldu. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 16 Ocak'ta yayınlanan bir raporda 2016 büyüme hızı Çin'in 26 yıldaki en yavaş yıllık büyüme oranı olmasına rağmen diğer tüm büyük ekonomilerin büyüme hızından yüksek gerçekleşeceği açıklanmıştı. 2016 yılında gerçekleşen % 6,7'lik büyüme geçen yıl için Çin'in resmi hedef aralığı olan% 6,5 ila 7 arasında yer alıyor.

Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Ning Jizhe basın toplantısında "Bu büyüme rakamı orta-yüksek bir büyüme seviyesini tanımlarken Çin ekonomisinin makul bir aralıkta büyümeye devam ettiğini, ekonomik yapısının daha da iyileştiğini ve geliştirme modelindeki değişmeyi gösteriyor" dedi. Ulusal İstatistik Bürosuna göre; bu büyüme rakamı, 13. Beş Yıllık Plan döneminde (2016-2020) yıllık en az yüzde 6,5'lik bir büyümeyi hedefleyen Çin'in "iyi bir başlangıç" yaptığını gösterdi.

Çin ekonomisi, ihracat ve yatırım odaklı büyüme modelinden tüketim, inovasyon ve hizmet sektöründen güç alan bir ekonomik modele geçiş yaptığı Çin liderlerinin "yeni normal" olarak adlandırdıkları yeni bir aşamaya girdi. Böyle bir geçiş sıkıntılı ve pürüzlü bir süreç olsa da Çin'in doğru yönde ilerlediğine dair pek çok gösterge bulunmaktadır.

2016 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 74.41 trilyon yuan (yaklaşık 10.83 trilyon ABD doları), olarak gerçekleşirken, GSYH'da hizmet sektörünün payı yüzde 51.6 oldu. Tüketim, geçen yıl GSYİH büyümesine yüzde 64,6 katkıda bulundu. Yüksek teknoloji endüstrileri de hızlı bir büyüme kaydetti. Büyüme hızındaki azalmaya rağmen, Çin'in dünya ekonomik büyümesine katkısı, yeniden diğer tüm ekonomilerden daha fazla olabilir, hatta tüm gelişmiş ekonomilerin toplamını aşabilir. IMF son raporunda Çin'in büyüme tahminlerini 0,1 puan yükselterek 2016'da yüzde 6,7'ye, 2017 için ise 0,3 puan yükselterek yüzde 6,5'e revize etti. IMF, 2016 yılı için sadece yüzde 3,1 küresel büyüme öngörürken, Çin'in katkısı dünyanın büyümesinin üçte birinden fazlasını oluşturuyordu.

Ulusal İstatistik Bürosu verileri, temel ekonomik göstergelerin geçen yıl düştüğünü gösteriyor örneğin sanayi üretimi 2015'te yüzde 6,1'den 2016'da yüzde 6'ya geriledi. Kentsel sabit varlık yatırımları, 2015'te yüzde 10 artarken, 2016'da yüzde 8,1 oranında artarak yavaşlamaya devam etti. Perakende satışlar, 2015'te yüzde 10,7'den yüzde 10,4'e geriledi. Ancak 2015 yılında yalnızca % 1 oranında artan gayrimenkul yatırımları 2016 yılında yıllık % 6,9 oranında arttı. Ning Jizhe, iç ve dış koşulların hala karmaşık ve ağır olduğunu söyleyerek ekonomik istikrara kavuşmanın ve iyileşmenin temelinin henüz sağlam olmadığının farkında olmalıyız, dedi. Bu nedenle Aralık ayında toplanan Merkezi Ekonomik İş Konferansı Çin'in arz yanlı yapısal reformda önemli ilerleme kaydedileceğini taahhüt ederek 2017'de ekonominin ana temasını "istikrar içinde ilerleme" olarak tanımlamıştı.

Analistler, bir yıl içinde Çin'in emlak piyasası sorunların giderilmesi, finansal risklerin hükümet tarafından ortadan kaldırması ve uzun vadeli büyümeyi sürdürmeye yardımcı olabilecek ancak kısa vadeli büyümeyi yavaşlatabilecek yapısal reformlara devam edilmesi konularında baskı ile karşılaşabileceğini ifade ediyor. HSBC, emlak piyasasındaki düzeltmelerin 2017 yılında Çin'in büyümesini 0,1- 0,2 puan aşağı çekmesini beklediğini açıkladı.

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest ticaret aleyhine kullandığı dil bir başka dış belirsizlik unsuru olarak duruyor. Basın toplantısında bu dış konjonktüre de değinen Ning "Ben şahsen Başkan Trump'un karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkileri ve iki büyük ülke arasında uzun süren işbirliğini geliştirme perspektifinden konuları ele alacağına inanıyorum" dedi ve umudu olduğunu da ekledi.