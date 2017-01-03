Çin Ekipleri, Galatasaraylı Sneijder İçin Kapıda Kuyruk Oluşturdu

Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan başta olmak diğer Çin kulüpleri de, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder için harekete geçti. Hollandalı bu tekliflere pek sıcak yaklaşmıyor.

Çin Ekipleri, Galatasaraylı Sneijder İçin Kapıda Kuyruk Oluşturdu

Hollanda'da yayın yapan Voetball Internation sitesinden Roy van den Berghe'nin haberine göre, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'e Çin Süper Lig ekipleri talip oldu.

BURAK'IN TAKIMI İSTİYOR

Başta Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Pekin takımı Beijing Guoan'ın istediği Sneijder için adı açıklanmayan takımların da teklif yapmaya hazırladığın belirtildi.

SICAK BAKMIYOR

Haberde Sneijder'in İstanbul'da mutlu olduğu yönünde ifadelere de yer verilirken, MLS ve Çin'e gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2018'de bitecek olan Wesley Sneijder için Çin ekiplerinin Tevez ve Oscar transferlerinde olduğu gibi yüklü bir teklif yapması bekleniyor.

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