Çin'e İşlenmiş Madde İhracatı Artmalı'

TİM Genel Sekreteri Dr. H. Bader Arslan, "Nedeni ise ihracatımızda çoğunluk hammadde. Çin'e 2.3 milyar dolar ihracatımız bu sene yüzde 50 artış gösterdi ancak düşüş de yükseliş de yüksek. Yükselişler de düşüşler de ılımlı olmalı" dedi.