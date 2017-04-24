Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Çin'e İşlenmiş Madde İhracatı Artmalı'
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6401 %-0,04
EURO 3,9043 %-0,04
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 150,33 %0,15
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Çin'e İşlenmiş Madde İhracatı Artmalı'

TİM Genel Sekreteri Dr. H. Bader Arslan, "Nedeni ise ihracatımızda çoğunluk hammadde.

Çin'e İşlenmiş Madde İhracatı Artmalı'

TİM Genel Sekreteri Dr. H. Bader Arslan, "Nedeni ise ihracatımızda çoğunluk hammadde. Çin'e 2.3 milyar dolar ihracatımız bu sene yüzde 50 artış gösterdi ancak düşüş de yükseliş de yüksek. Yükselişler de düşüşler de ılımlı olmalı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çin Halk Cumhuriyeti, Sekreter, İhracat, Çin