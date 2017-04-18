Çin Dışişleri Bakanı Vang, Mevkidaşı Johnson ile Telefonda Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.



Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Vang ile mevkidaşı Johnson'ın Kuzey Kore ve Suriye sorununa ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.



Açıklamada, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 45 yıl önce başladığı hatırlatılarak, ikili ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.