Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'la Telefonda Görüştü

– Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ABD Devlet Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede iki lider son günlerde gerginleşen Kore Yarımadası'ndaki durum ile her iki tarafı da ilgilendiren genel sorunları ele aldı.



Xi Jinping, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasında ve yarımadada barış ile istikrarın korunmasında ısrar eden Çin'in, sorunun barışçıl yollardan çözüme bağlanmasından yana olduğuna ve ABD'yle söz konusu sorun üzerinde temasta bulunmaya hazır olduğuna işaret etti.



Suriye sorununa ilişkin olarak ise kimyasal silahların kullanımının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Xi, sorununun siyasi yollardan çözümünde ısrar edilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Çin Cumhurbaşkanı son olarak, BM Güvenlik Konseyi'ndeki dayanışmanın Suriye sorununun çözümü için son derece büyük önem taşıdığını ve Güvenlik Konseyi'nden bu konuda tek bir ses verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Habere göre Xi, görüşmede son dönem Çin-ABD ilişkisi ve önemli uluslararası ile bölgesel sorunlar üzerinde derinlemesine fikir alışverişinde bulunulduğunu ve önemli konularda görüş birliğine varıldığını vurguladı.



Çin Devlat Başkanı, tarafların bundan sonra dışişleri ve güvenlik diyaloğu, kapsamlı ekonomik diyalog, yasa uygulama ve siber güvenlik diyaloğu ile sosyal ve kültürel diyalog olmak üzere 4 üst düzey diyalog mekanizması çerçevesinde ekonomik işbirliğine ilişkin "Yüz Günlük Planı"nın hayata geçirilmesini hızlandırması gerektiğini kaydetti.



Xi, iki tarafın ayrıca ordu, yasa uygulama, internet ile kültür gibi alanlardaki değişim ve işbirliğini genişleterek, önemli uluslararası ve bölgesel sorunlardaki eşgüdümü güçlendirmek suretiyle, ikili ilişkilerin gelişimine yeni itici güç katmanın yanı sıra, dünya barışı ile gelişimini hızlandırmak için ortak çaba harcaması gerektiğini ifade etti.



Trump ise, Mar-a-Lago'da Xi Jinping'le görüşme yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve görüşmenin çok başarılı geçtiğini dile getirdi.



İki ülkenin liderleri arasında sıkı ilişki kurulmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Trump, somut işbirliği alanlarını genişletmek için her iki tarafın ortak çaba harcaması gerektiği görüşüne katıldığını ifade etti.



Trump, Çin'e resmi ziyaret yapmayı dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi.