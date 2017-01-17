Çin Devlet Başkanı: 'Ticaret Savaşının Kazananı Olmaz'





Çin'den Davos'a katılan ilk devlet başkanı olan Şi Cinping, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) küreselleşmeyi savundu ve korumacı ekonomi politikalarına karşı çıktı.



Ülkelerin açık küresel ekonomik sisteme kendilerini adaması gerektiğini belirten Şi Cinping ticaret savaşlarında hiç kimsenin kazanmayacağını söyledi: "Yerli ekonomiyi korumaya yönelik ekonomik politikalar uygulamak tıpkı kendini karanlık bir odaya kilitlemek gibidir. Rüzgar ve yağmur dışarıda tutulsa da içeri ışık ve hava girmez. Bir ticaret savaşının kazananı olmaz."



Baş ekonomist Nariman Behravesh, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu sözlerinin güzel bir başlangıç olduğunu ancak icraatların sözlerden daha önemli olduğunu ifade etti: "Bence bu Trump'ın adamlarına verilmiş çok güçlü bir mesajdı. Söylediğim gibi döviz savaşı istemiyorlar. Bir ticaret savaşı istemiyorlar. Bu yüzden de umarım bu mesaj Trump'ın adamları tarafından duyulur, mantıklı davranır ve bir ticaret savaşına dönüşebilecek bir süreci başlatmazlar. Bir ticaret savaşının yaşanması ihtimalinin hala çok düşük olduğuna inanıyoruz ancak yine de hiçbir zaman bilemezsiniz."



Davos, ilk defa Çin'in en üst seviyede katılımına sahne oluyor. Çin, 100'ün üzerinde resmi yetkili ve iş adamından oluşan bir delegasyonla Davos'ta bulunuyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Davos 2017 savaşının Dış ticaret Zirve Uluslararası ticaret Devlet Başkanı: Çin kazananı Xi Jinping olmaz Ticaret Gepost: 17 januari 2017