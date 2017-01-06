Çin Devlet Başkanı: Kulüpler Paraları Yakıyor, Sınırlamaya Uymayanlar Ligden Atılacak

Çin kulüpleri son 2 yıldır transfer rekorlarını alt üst ediyor. Bu nedenle Çin Ligi birçok yıldız oyuncu için çok cazip bir adres haline geldi. Şubat ayında başlayacak yeni sezon öncesi Oscar, Carlos Tevez ve John Obi Mikel gibi yıldızlar Çin'e gitti.

Burak Yılmaz 8 milyon euroya G.Saray'dan Beijing Guoan'a; Ersan Gülüm 7 milyon euro bonservis bedeli ile Hebei China'ya transfer olmuştu. Tevez'in, yıllık 41 milyon Euro ile dünyanın en çok kazanan oyuncusu olduğu sanılıyor. Oscar ise Chelsea'den aldığı maaşı 4'e katlamış durumda.

"PARALARI YAKTILAR"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesinin gelecek 50 yıl içinde futbolda bir süper güç haline gelmesini istese de, kulüplerin tuttuğu yoldan memnun görünmüyor. Öyle ki; hükümet sözcüsü kulüpleri "paralarını yakmakla" eleştirdi ve bazı sınırlamaların yolda olduğu mesajını verdi.

"AKIL DIŞI YATIRIMLARA SON"

Geçen yıl Asya transfer rekorunu 4 kez kıran kulüplerin, Çin futbolunun geleceğine hizmet etmediğini savunan sözcü; "Kulüplerin transfer harcamaları kısıtlanacak. Akıl dışı yatırımlara son vereceğiz. Kurallara uymayan kulüpleri de ligden ihraç edeceğiz" dedi.

Sözcü, söz konusu kısıtlamaların ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda net bir bilgi vermedi.