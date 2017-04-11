Çin'den Yurt Dışına Veri Transferine Kontrol

Çin'in yurt dışına veri çıkışına ilişkin kontrolleri artıracağı bildirildi.



Çin Siber Uzay İdaresinin (CAC) resmi sitesinde, kişisel bilgilerin ve önemli verilerin sınır dışına çıkışına ilişkin yayımladığı kanun tasarısına göre, bazı önemli bilgilerin yurt dışına çıkışı yasaklanacak ve bazılarına da değerlendirme şartı getirilecek.



Tasarıya göre, ülkedeki firmalar yurt dışına veri transferlerinde belirli sınırları geçmesi durumunda güvenlik gerekçesiyle CAC tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak.



Buna göre, bin gigabaytı aşan veya 500 bin kullanıcının bilgilerini yurt dışına transfer eden herhangi bir firma, güvenlik önlemleri çerçevesinde ve "ulusal çıkarlara zarar verme potansiyeli" bulunması gerekçesiyle CAC tarafından değerlendirmeye alınacak.



Bu arada bilgi transferi yapan firmaların işlemden önce kullanıcılardan onay alması gerekecek.



Nükleer tesis, askeri personel, toplum sağlığı ve büyük çaplı mühendislik uygulamalarının bilgilerinin yurt dışına çıkışı da denetime tabi tutulacak.



Ayrıca kamu çıkarlarına zarar verecek veya güvenlik tehdidine neden olacak siyasi, bilimsel, ekonomik veya teknolojik verilerin de yurt dışına çıkışı yasaklanacak.