Çin'den Yemen'e 4 Milyon Dolarlık Yardım

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed es-Sadi, Çin'in, ülkesine yardım için 4 milyon 350 bin dolar bağışta bulunduğunu belirtti.



Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bir araya gelen Sadi ile Çin'in Sana Büyükelçisi Tian Qi, 4 milyon 350 bin dolar değerindeki bağış için hazırlanan anlaşma metnini imzaladı.



Sadi, ülkesindeki savaş nedeniyle zor ekonomik şartlarla mücadele eden Yemen halkına verdiği destekten dolayı Çin'e teşekkür etti.



Yıllardır siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor.



Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Taraflar arasındaki çatışmalar nedeniyle 10 milyondan fazla Yemenli hayatını kaybetmiş, en az 40 bin kişi yaralanmış, yaklaşık 3 milyon kişi ülke içinde göç etmek zorunda kalmıştı.