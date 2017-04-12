Çin'den Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne Dev Bulut Teknolojisi Yatırımı

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi kentinde yer alan Urumçi Bulut Hesaplama Merkezi Bakım ve İşlem Genel Yöneticisi Ji Zhe, Xinjiang'ın kamu güvenlik, sivil işler ve ulaştırma kuruluşlarının e-hükümet hedefine ulaşmak için internet siteleri kurmaya ve bu sitelerin bakımlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ji Zhe, bu kuruluşların sitelerin sunucularını işletmek için büyük harcamalar yapmaları gerektiklerini belirtti. Ji Zhe, Xinjiang Bulut Hesaplama Merkezi'nin bu konuda teknik avantajlarından faydalanarak, hükümet kuruluşlarının sunucu bakım masraflarını düşürebileceğini, böylece işletmelere kaliteli hizmet sağlayabileceğini kaydetti.

Ji Zhe, önümüzdeki günlerde Urumçi Bulut Hesaplama Merkezi'nde çok dilli bilgi hizmet platformu oluşturacaklarını, bu platform temelinde bilgi arama, yazım işlemi ve eğitim konularında Avrupa ve Orta Asya ülkelerine bulut hesaplama hizmeti sağlayacaklarını söyledi.

Urumçi Bulut Hesaplama Merkezi'nde sunucu kabini sayısı ilk aşamada 2 bin olacak ve saniyede 1 milyar kez hesaplama yapacak. Merkez aynı zamanda 1000 PB'den büyük data depolama işlemleri gerçekleştirebilecek.