Çin'den Vatandaşlara 'Casus İhbar Teşviki'
Çin'de casusları ihbar eden Çin vatandaşlarına 500 bin yüene (270 bin TL) kadar ödül verilecek.
Çin'de casusları ihbar eden Çin vatandaşlarına 500 bin yüene (270 bin TL) kadar ödül verilecek.
Kaynak: Dunya.com
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