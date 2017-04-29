Çin'den Uzay İstasyonu Yolunda Bir Büyük Adım Daha

Bu, Çin'de insanlı uzaycılığın ikinci aşamasındaki çalışmalarının başarıyla tamamladığını, Çin'in uzay istasyonu çağına girdiğini simgeliyor.

Devletin zirvesinden kutlama mesajları

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Devlet Konseyi ve ÇKP Merkezi Askeri Komisyonu, bahsi geçen gelişme için kutlama mesajı yayımladı.

Tianzhou-1 kargo uzay aracı ve Tiangong-2 uzay laboratuvarı dün yerel saatle 19.00'da kenetlenerek yakıt ikmali yaptı.

Çin insanlı uzaycılık projesi genel yöneticisi ve uzay laboratuvarı uçuş misyonu genel yöneticisi Zhang Youxia bahsi geçen ikmalin başarıyla tamamlandığını şöyle açıkladı:

"Beijing uçuş kontrol merkezinin raporuna göre, Tianzhou-1 ve Tiangong-2'nin uzay yörüngesindeki yakıt ikmal testi başarıyla tamamlandı. Bu nedenle Tianzhou-1 kargo uzay aracının misyonunun başarıyla tamamlandığını ilan edebilirim."

Uzay yörüngesinde yakıt ikmali, uzay istasyonunun kurulması sürecinde kritik bir teknoloji olarak kabul ediliyor. Bu adım, Çin'de uzay çalışmalarında bir boşluğu doldurdu, atılım niteliğinde teknik ilerleme kaydedildi.

Çin Uzaycılık Bilim ve Teknoloji Grubu Tianzhou-1 Kargo Uzay Aracı Genel Tasarımcısı Bai Mingsheng bu konuda şunları kaydetti:

"Aslında bahsi geçen ilerleme, uçakların yakıt ikmaline benziyor. Savaş uçaklarının daha uzağa uçmasını sağlamak isterseniz, yolda bu uçaklara yakıt ikmali yapmalısınız. Uzay yörüngesinde onlarca yıl içinde uçacak olan uzay istasyonu da aynıdır. Uçuş sırasında durmadan yakıt harcar, dolayısıyla ikmale ihtiyaç duyar. Uzay istasyonuna yakıt ikmalini, kargo uzay aracı yapar ve uzay istasyonunun çalışma süresi uzar."

Son yakıt ikmali 5 gün sürdü. İkmal kapsamında, boru hattındaki olası sızıntıların kontrol edilmesi, Tiangong-2 yakıt depolama cihazındaki havanın boşatılması, yakıt ikmalinin doldurulması gibi kritik teknolojiler uygulandı.

Elbette tüm bu kritik görevlerin arkasında yeryüzünde görev yapan teknisyenlerin başarılı çalışmaları var.

Beijing Uzaycılık Uçuş Komuta Merkezi'nde görev yapan yetkililerden Cui Xiaofeng, bu misyonun uygulanmasında iki uzay aracının isabetli şekilde kenetlenmesine ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, dolayısıyla yerküredeki komuta teknolojilerine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti:

"Yakıt ikmali süreci son derece zorlu bir görev. Çünkü iki uzay aracı bağımsız boru hatları ve donanım sistemlerine sahip. İşin daha zor yönü, uzay ortamında sıvı ve hava dolaşımı için yapılacak kontrol yerküreye göre daha zor olur. Hem de uzay ortamındaki yakıt ikmalinin, zamanlama ve kontrol teknolojileri son derece isabetli olmalı."

Haziran ayında ikinci kez yakıt ikmali gerçekleştirilmesi planlanıyor.