Çin'den Ukrayna sorununa siyasi çözüm çağrısı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hazreti Mevlana'nın yüzyıllardır Konya'dan dünyayı aydınlattığını belirterek, dünyanın en büyük sema salonları bulunan Mevlâna Kültür Merkezi'nde yıl boyu Hazreti Mevlana ile ilgili programlar icra edildiğini söyledi.

Hazreti Mevlana'yı anmak için her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında kutlanan Şeb-i Arus'un yanında; Mayıs ayında Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Teşrif Törenleri gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Akyürek, bunlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından her cumartesi sema programları yapıldığını kaydetti.

2006 yılından bu yana ücretsiz olarak gerçekleştirilen sema programlarını izlemek için her cumartesi Konya'ya ziyaretçi akını yaşandığını kaydeden Başkan Akyürek, ziyaretçilerin sema törenlerinin yanında, şehrin tarihi mekanlarını da gezerek manevi havayı teneffüs etme imkanı bulduklarını dile getirdi. Başkan Akyürek, cumartesi günleri saat 19.00'da başlayan sema programlarına ve Mesnevi derslerine herkesi davet etti.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE MESNEVİ SOHBETİ

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde her cumartesi ücretsiz ve aslına uygun olarak yapılan sema törenlerini 2016 yılında 64 bin 300 kişinin izledi. Sema programları öncesi Türkçe ve İngilizce Mesnevi sohbetleri de düzenlenerek Hazreti Mevlana'nın çağları aşan sevgi, barış, hoşgörü ve kardeşlik felsefesi anlatılıyor.

İKİNDİ SOHBETLERİ VE SAHİP ATA DERSLERİ

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her cumartesi saat 16.00'da Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi bünyesindeki Konya Yaşam Kültürü Müzesi'nde düzenlediği İkindi Sohbetleri ile perşembe akşamları İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar'ın katılımı ile Sahip Ata Camisi'nde düzenlediği sohbet ve tefsir programlarına da 2016 yılında yaklaşık 5 bin kişi katıldı.