Çin'den Suriye Açıklaması

Çin, Suriye'de siyasi çözüme sadık kalınması ve gerginliğin tırmanmasının önlenmesi çağrısında bulundu.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugünkü olağan basın toplantısında ABD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri operasyon hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu. Sözcü Hua, "Durumun daha kötüleşmesini engellemek ivedilik arz etmektedir." dedi. Hua, ilgili tüm tarafların siyasi çözüme sadık kalmasını umduklarını söyledi. - Pekin