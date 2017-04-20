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Çin'den Özbekistan'a 90 Milyon Dolarlık Yatırım
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Çin'den Özbekistan'a 90 Milyon Dolarlık Yatırım

Çinli şirketler, Özbekistan'daki iki kömür ocağının modernizasyonu için 90 milyon dolarlık yatırımda bulunacak.

Çin'den Özbekistan'a 90 Milyon Dolarlık Yatırım

Çinli şirketler, Özbekistan'daki iki kömür ocağının modernizasyonu için 90 milyon dolarlık yatırımda bulunacak.

Kaynak: Dunya.com

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Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Çin, Yatırım
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