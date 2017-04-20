Çin'den Özbekistan'a 90 Milyon Dolarlık Yatırım
Çinli şirketler, Özbekistan'daki iki kömür ocağının modernizasyonu için 90 milyon dolarlık yatırımda bulunacak.
Çinli şirketler, Özbekistan'daki iki kömür ocağının modernizasyonu için 90 milyon dolarlık yatırımda bulunacak.
Kaynak: Dunya.com
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