Çin'den Ortadoğu Barış Süreci için Üç Öneri

Dışişleri Bakanı Sözcü Hua Chunying, bugünkü basın toplantısında üç öneriyi şöyle sıraladı: Daha geniş uluslararası katılım, "iki devletli çözüm" ve Filistin'de kalkınma.

Çin'in "iki devletli çözüm" doğrultusunda Yahudi yerleşim birimleri inşasının durdurulmasını istediğini belirten Hua Chunying, sivillere yönelik eylemlere karşı çıkıldığını ve Filistin devletinin bağımsızlık ve egemenliğinin desteklendiğini ifade etti.

Sözcü Hua, Çin'in Filistin-İsrail barışı ve bölgesel istikrarı gerçekleştirmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.