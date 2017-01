Çin'den New York Times'a Tepki

Çin, New York Times'ı hassas meselelere ilişkin haberlere odaklanarak ülkenin içişlerine etkileme girişiminde bulunmakla suçladı.



Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organlarından Global Times, ABD'nin köklü yayın kuruluşu New York Times'ı son dört yılda "süren soruşturmalara ilişkin hassas konular üzerinden Çin'in içişlerini etkilemeye çalışmakla" suçladı. "Ülkenin dışarıya daha açık bir tablo sergilemek istediğini ancak ön şartının siyasi güvenliğini sağlamak olduğunu" kaydeden gazete, "Çin, yalnızca belirli hassas konulara ilişkin kapılarını kapattığı zaman Batı medyası tarafından sorgulanmamalı." ifadesine yer verildi. Suçlamalara dayanak olarak detaylı örnekler paylaşılmadı.



"Apple, Çin'deki ticaretini daha çok önemsiyor ve dolayısıyla ülke yasalarına saygı göstermeyi seçiyor." yorumunu yapan ÇKP'nin resmi yayın organı, Amerikalı firmanın dev Çin pazarındaki yerel markalarla zorlu bir rekabet içerisinde olduğuna dikkati çekti.



Gazetenin İngilizce ve Çince mobil haber uygulamaları, ülkedeki siber güvenlik makamlarının talebi üzerine 23 Aralık'ta Apple'ın Çin mağazasından çıkarılmıştı.



New York Times, uygulanan yaptırıma tepki gösterirken, olayı "Amerikan kamuoyunun haber alma özgürlüğünü engelleme amaçlı girişimlerin bir parçası" olarak nitelendirmişti.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gıng Şuang, hafta başı konuya ilişkin olarak "Ülkede internetin, Çin kanunlarına saygı çerçevesinde gelişmesi gerektiğini" savunmuştu.



Pekin yönetimi, New York Times'ın internet sitesine erişimi son birkaç yıldır yasaklıyordu. Financial Times ve Wall Street Journal'ın da internet sitelerine erişimi engelleyen Çin, bu gazetelerin mobil uygulamalarına henüz bir kısıtlama getirmedi.