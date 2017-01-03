Çin'den Londra'ya ilk yük treni yola çıktı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Yiwu Batı Tren İstasyonu'ndan ayrılan tren, İngiltere'ye varmak için 18 günde 12 bin kilometre yol kat edecek.

Ev gereçleri, kıyafet ve çanta gibi küçük ürünleri taşıyan tren, Kazakistan, Rusya, Belarus, Polonya, Almanya, Belçika ve Fransa'dan geçecek. Trenin yola çıkış noktası olan Yiwu, Çin'den tüm dünyaya satılan küçük ürünlerin imalatıyla ün kazanmış bir kent.

Böylelikle Londra, Çin-Avrupa yük treni hizmeti kapsamına giren 15'inci kent oldu. Şirketin açıklamasında, bu hizmetin, Çin-İngiltere ticari ilişkilerini ilerletmenin yanı sıra, Asya'yı Avrupa ve Afrika'ya antik ticaret güzergâhları üzerinden bağlamayı hedefleyen bir altyapı ve ticaret ağı olan Bir Kuşak-Bir Yol girişimine de destek sağlayacağı ifade edildi.