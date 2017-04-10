Çin'den Kırsal Bölgelere 15 Bin Kilometre Yol

Xinjiang Uygur Özek Bölgesi Ulaştırma Genel Müdürlüğü'nden Chang Qing CRI muhabirine verdiği demeçte, kırsal bölgelerde kara yolu ağının oluşturulmasıyla birlikte geleneksel sektörler hızla gelişirken, kentleşme seviyesinin büyük ölçüde yükseldiğini ve yaşam koşullarında gözle görülür iyileşmelerin kaydedildiğini söyledi.

Xinjiang Ulaştırma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 2010-2015 yıllarını kapsayan "12. Ulusal Kalkınma Planı" döneminde kırsal bölgelerde kara yolu yapımına 21 milyar 814 milyon yuan bütçe ayrıldı ve 28 bin kilometre uzunluğunda yeni yol yapıldı. Tüm bölgede ulaşıma açılan kara yolu uzunluğu da 117 bin kilometreye ulaştı.

Bu yıl ise 30 milyar yuanlık yatırımla 15 bin kilometre yol inşası hedefleniyor.

