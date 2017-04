Çin'den Japonya'nın "Mavi Kitap"ına Cevap

Çin sözcüsü, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın kabineye sunduğu, ülkenin dış politikalarının ele alındığı "Mavi Kitap 2017" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mavi Kitap'ta Çin'in yaptığı askerî bütçe artışı ve savunmayı güçlendirme çalışmalarının "yeterince şeffaf olmadığı", Beijing'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine karşı çıkıldığı ifade edildi. Aynı zamanda Japonya-Çin ilişkilerinin en önemli ikili ilişkilerden biri olduğuna dikkat çekilen kitapta, Tokyo'nun karşılıklı yarara dayalı stratejik ilişkiler çerçevesinde Beijing ile bölgesel ve küresel boyutlardaki işbirliğini pekiştirmeye hazır olduğu da kaydedildi.

Geng Shuang, bugün düzenlenen olağan basın toplantısında, Mavi Kitap'ta yer verilen Çin'le ilgili bölümlere ilişkin soruları yanıtladı. Sözcü, Çin'in barışçı kalkınma yolunda ilerlerken, toprak bütünlüğü, egemenliği ve denizler üzerindeki hak ve çıkarlarını da kararlılıkla koruyacağını belirtti. Çin'in Diaoyu Adaları ile Nansha Adaları üzerinde tartışılmaz egemenliğe sahip olduğunu yineleyen sözcü, söz konusu adaların bulunduğu bölgede yürüttükleri faaliyetlerin makul ve hukuka uygun olduğunu, Çin'in egemenliği ve güvenliğini tehdit eden her türlü girişimle mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğini dile getirdi.

Çin'in Japonya'ya karşı tutumunun daimi ve açık olduğunu hatırlatan Geng Shuang, iki ülke arasında imzalanan dört siyasi belge ile dört maddelik mutabakat temelinde ikili ilişkilerin istikrarını korumaya hazır olduklarını dile getirdi. Sözcü, Japonya'ya Çin'in kalkınmasına objektif yaklaşma, ilgili belge ve mutabakatlara göre denizdeki sorunlar dâhil bütün anlaşmazlıkları uygun bir şekilde çözme, ikili ilişkilere, bölgedeki barışa ve istikrara yeni engeller yaratmama çağrısı yaptı.