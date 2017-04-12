Çin'den Hong Kong'un Yeni Baş Yöneticisi Lam'a Tam Destek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin yeni Baş Yöneticisi seçilen Pekin yanlısı Carrie Lam ile görüştü.



Lam ile başkent Pekin'de devlet yönetiminin bulunduğu Congnanhay'da bir araya gelen Şi, Çin'in yeni seçilen Baş Yönetici Lam'a ve kuracağı hükümete desteğinin tam olduğunu söyledi.



Pekin merkezi yönetiminin Hong Kong'un Çin'e entegresini sağlayan "tek ülke, iki sistem" ilkesinden taviz vermeyeceğini dile getiren Şi, Hong Kong'da 26 Mart'ta yapılan Baş Yöneticilik seçiminde kullanılan bin 163 oydan 777'sini alan Lam'ın seçimde galibiyeti hak ettiğini belirterek kutladı.



Lam'ın baş yöneticilik standardını karşıladığını anlatan Şi, Özel İdari Bölge'de yüksek düzeyli özerklik sistemine dayanan sistemin süreceğini kaydetti.



Başbakan Li Kıçiang, dün Lam'a Baş Yönetici olarak atanma sertifikasını takdim etmişti. Hong Kong'da yaklaşık 40 yıldır kamu hizmeti bulunan Lam, 26 Mart'ta bin 194 üyeli seçim komisyonunun yaptığı baş yönetici seçiminde 777 oy alarak diğer adaylar John Tsang ve Woo Kwok'u açık ara geride bırakıp bölgenin yeni lideri olmaya hak kazanmıştı.



Bölgenin ilk kadın lideri olacak Lam, görevi mevcut lider Leung Chun-ying'den 1 Temmuz'da devralacak.



Mevcut lider ?Leung, liderlik seçimlerinde ailevi nedenlerden ötürü aday olmayacağını açıklamış ancak Pekin merkezi hükümetinin verdiği Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı başkan yardımcılığı görevini kabul etmişti.



Hong Kong'un içişlerinde bağımsız, dışişleri ve savunma alanlarında Çin'e bağlı olmasını öngören "tek ülke, iki sistem" prensibiyle yönetilen bölgedeki sivil toplum örgütleri, Çin Komünist Partisinin Hong Kong'daki demokrasi ve evrensel değerlere karşı olduğu gerekçesiyle Pekin hükümetinin müdahalelerini protesto eden büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.