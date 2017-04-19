Çin'den Hindistan Sınırındaki Tartışmalı Yerlere Çince İsimler

Çin, Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama'nın Hindistan ile sınırındaki tartışmalı bölgeyi ziyaretinin ardından buradaki 6 yerleşim yerini Çince yeniden adlandırdı.



Ülkedeki resmi yayın organı Global Times'ın haberine göre, Çin Vatandaşlık İşleri Bakanlığı, 14 Nisan'da internet sitesi üzerinden, Güney Tibet bölgesindeki 6 yerleşim yerinin isimlerini Çince yeniden adlandırdığını duyurdu.



Söz konusu yerleri, Latin alfabesiyle yazıldığı şekliyle "Wo'gyainling, Mila Ri, Qoidengarbo Ri, Mainquka, Bümo La, Namkapub Ri" olarak isimlendiren Bakanlık, kamuya açık bildirilerde bu adların kullanılacağını kaydetti.



Global Times haberinde, bu yerlerin isimlerinin Hindistan yönetimine bölgede Çin'in egemenliğini göstermek için değiştirildiği ve ilk çağlardan beri var olduğu savunuldu.



İhtilaflı bir bölgedeki yerleri ilk defa resmi olarak Çince adlandıran Pekin hükümeti, Hindistan'ın kuzeyindeki Arunaçhal Pradeş eyaletini Güney Tibet olarak niteliyor.



Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, 6 Nisan'da söz konusu bölgeyi ziyaret etmiş ve 10 binden fazla Budist takipçisiyle bir araya gelmişti. Ziyaret sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.



Dalay Lama'nın ziyaretinin dini amaçlı olduğunu ifade eden Hindistan yönetimi, Tibet'in Çin'in bir parçası olduğuna ilişkin tutumlarında bir değişiklik olmadığı açıklamasını yapmıştı.



Çin yönetimine karşı 1959'da başarısız ayaklanmanın ardından Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, Tibet'i terk etmek zorunda kalmış, Hindistan'ın kuzeyinde, sürgünde Tibet hükümeti kurulmuştu. Çin yönetimi, Tibet'in 700 yıldır kendi toprakları içinde bulunduğunu, Tibetliler ise bu sürenin çoğunda ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor. Pekin, Dalay Lama'nın Tibet için daha fazla özerklik talebini, gizli bağımsızlık çabası olduğu gerekçesiyle reddediyor.