Çin'den "Exascale" Süper Bilgisayar!

Çin'in geçen yıl manşetleri ele gerçiren, dünyanın en güçlü bilgisayarı Sunway TaihuLight, işlem gücü ve makine sayısı bakımından en güçlü 500 süper bilgisayar listesinde birinci sırayı almıştı.



Ancak bu 93-petaflopluk bilgisayar bile, ülkenin 2020'de inşa etmek istediği exascale bilgisayarın yanında sönük kalacak. Bu yıl, Çin hükumetinin resmi haber kaynaklarına göre, ülke ilk exascale prototip bilgisayarı inşa etmek istiyor. Bir exaflop bin petaflop'a eşit ve saniyede bir kentilyon işlem (10,000,000,000,000,000,000) anlamına geliyor.



Şanghay Jiao Tong Üniversitesi'ndeki HPC Merkezi Müdür Yardımcısı James Lin'e göre 2017'de açılacak olan üç süper bilgisayar şu an Çin'de üretilmeye başlandı bile. Her biri farklı bir sistem üzerine kurulu olan makinelerin biri ARM, diğeri x86 yapısı, sonuncusu ise yeni nesil Sunway işlemcilere sahip olacak. Bu üç sistemden sadece biri galip seçilecek exascale bilgisayarı geliştirmek için kullanılacak.



Bu esnada, AB ve Japonya yıllardır exascale teknolojisini geliştirmeye çalışıyor; Amerika ise 2021'de bir exascale süper bilgisayara sahip olmayı planlıyor.



Ancak bu sektörde hız her şey anlamına gelmiyor. Top500'ün yaptığı habere göre, Çin süper bilgisayar gücünün çoğunu yüksek performans işlem (high performance computing, HPC) için kullanmaktansa veri depolamak için kullanıyor.



HPC uygulamalara, yapay zeka araştırması, hava durumu ve kirliliği simülasyonları, kimya ve fizik araştırmaları dahil. TaihuLight'ın arkasındakı Çin'li ekip 8 petaflopluk hava durumu araştırmasıyla Gordon Bell ödülünü kazanmıştı, ancak bu işlem süper bilgisayarın gerçek gücünün yanında bir fısıltı gibi kalıyor.



Yine de exascale bir bilgisayar gücüne sahip olmak bir çok endüstride ve günlük hayatta büyük değişiklikler yaratacaktır. Ayrıca sadece karşılaştırmak için, ilk petascale süper bilgisayar 2008'de çalışmaya başlamıştı, sadece 12 yıl sonra bundan 1.000 kat daha güçlü bir makineye sahip olabiliriz.