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Çin'den ABD ve Kore Cumhuriyeti'ne çağrı

Çin'den ABD ve Kore Cumhuriyeti'ne çağrı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying bugün düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD ve Kore Cumhuriyeti'ne (KC) THAAD füze savunma sisteminin konuşlandırma sürecinin durdurulması yönünde bir kez daha çağrıda bulundu.

Çin'den ABD ve Kore Cumhuriyeti'ne çağrı

Hua Chunying, Çin'in kendi güvenlik çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri kesinlikle alacağını kaydetti.

KC Cumhurbaşkanı Vekili Hwang Kyo-ahn kısa süre önce THAAD füze savunma sisteminin KC'ye girmesiyle ilgili olarak yaptığı konuşmada, devletin güvenliğinin göz önünde bulundurularak söz konusu sistemin bir an önce konuşlandırılması gerektiğini belirtti.

Hua Chunying, Çin'in bu konuyla yakından ilgilendiğini ve net karşı tutum sergilediğini defalarca belirttiğini hatırlattı.

Hua Chunying, ABD'nin KC'de THAAD füze savunma sistemi konuşlandırmasının bölgenin stratejik dengesini ciddi şekilde bozacağı gibi, içinde Çin'in de bulunduğu bölgedeki ilgili ülkelerin stratejik güvenliği ve çıkarlarını da baltalayacağını, Kore Yarımadası'nın barışı ve istikrarının korunmasına yararsız olduğunun altını çizdi.

Hua Chunying, ilgili tarafların Çin'in sağduyulu tavrını doğru bir şekilde algılayarak, THAAD füze savunma sistemi konuşlandırma sürecini durdurması için bir kez daha çağrıda bulundu.

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