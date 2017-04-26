Çin'den ABD ve Güney Kore'ye Çağrı

Çin Dışişleri Bakanlığınca, ABD ve Güney Kore'ye, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemini "Geri çekin" çağrısında bulunuldu.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore'de THAAD sisteminin bazı parçalarının kurulumuna tepki gösterdi.



Seul ve Washington yönetimlerine, konuyla ilgili endişelerini ilettiklerini belirten Gıng, THAAD'ın Güney Kore'de kurulumunun, bölgedeki tansiyonu yükselteceğini ve stratejik dengeye zarar vereceğini ileri sürdü.



ABD ve Güney Kore'ye, konuşlandırılan THAAD sistemini geri çekme çağrısı yapan Gıng, konuşlandırmanın, Kore Yarımadası sorununun çözülmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunun müzakere ve diyalog yoluyla ele alınması ilkesine ters düştüğünü söyledi.



Gıng, Çin'in, kendi stratejik çıkarlarını etkileyen sistemin konuşlandırılmasına karşı gerekli önlemleri alacağını dile getirdi.



THAAD'ın bazı parçalarının 8 Mart'ta ulaştığı Güney Kore'den bugün yapılan açıklamada, ilgili sistemin kurulumunun başlandığı duyurulmuştu.



Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'ın yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı.



Washington'un, THAAD teknolojisini Güney Kore'ye yerleştirme planına, Kuzey Kore'ye en yakın ülkelerden biri olan Çin uzun süredir karşı çıkıyor. Pekin yönetimi, füze savunma sisteminin bölgedeki güvenlik endişelerini artıracağını ve casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini öne sürüyor.