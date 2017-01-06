Çin'deki Grizu Patlamasında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Çin'in orta kesiminde bir kömür madeninde dün meydana gelen grizu patlamasında ölü sayısı 12'ye yükseldi.



Şinhua ajansının haberine göre, Hınan eyaletinin Dıngfıng kentindeki ocakta boru hattı genişletme çalışmaları sırasında sıkışan gazın patladığı kazada mahsur kalan 7 kişinin cesedine ulaşıldı.



Yerel yetkililer, dünkü patlamada 5 kişinin öldüğünü, 7 işçinin ise göçük altında bulunduğunu duyurmuştu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.