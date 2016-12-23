Çin'deki fabrikalarda mekanik işler robotlara emanet ediliyor

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Liberation'un haberine göre, Çin, rekabet gücünü önemli ölçüde borçlu olduğu ucuz emek gücünden artık vazgeçme eğilimine girecek. Örneğin Çin'de işgücü, Hindistan'da olduğunda daha pahalı. Dolayısıyla, rekabet gücünü azaltmaktan çekinen Çin üretimini daha yüksek bir oranda otomatikleştiriyor.

Bu çerçevede Beijing, üretimde kullanılan robot sayısını 2020'ye değin 3 katına çıkarma hesabında. Bu nedenle her yıl 650 bin robot devreye sokuluyor. Ancak 10.000 işçi başına düşen robot sayısı itibariyle Çin hala önemli ülkelerin gerisinde. Bu alanda başı çeken Güney Kore'de 10.000 işçi için 531 robot var. Onun arkasından Singapur, Japonya, Almanya gibi ülkeler geliyor.

Arayı kapatma iddiasındaki Çin, 2013'ten bu yana dünyanın en büyük robot piyasasını oluşturuyor. Geçen yıl tüm piyasanın üçte biri Çin için çalışmış. 2015'te Çin'in satın aldığı robot sayısı tüm Avrupa ülkelerinin satın aldıklarından fazla. Çin'de imal edilen robotlar da cabası. Böyle bir büyümenin dünyanın başka piyasalarında görülmediği belirtiliyor.

2014 istatistiklerine göre Çin'de çalışan işçi sayısı 772 milyon. Bunlar açısından robot sayısının çoğalması şimdilik bir istihdam kaygısı yaratmıyor. Esasen robotların %35 kadarı otomobil sektöründe. Yılda 22 milyon araçla en büyük üretici olan Çin'de bu sektörün 10.000 işçisine 392 robot düşüyor.