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Çin'de Yolsuzlukla Mücadelede Yeni Tedbirler
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Çin'de Yolsuzlukla Mücadelede Yeni Tedbirler

Çin Devlet Konseyi, yolsuzlukla mücadele amacıyla yetkililerin kendileri ve ailelerinin yurt dışı varlıklarını beyan etmeleri talimatı verdi.

Çin'de Yolsuzlukla Mücadelede Yeni Tedbirler

Çin Devlet Konseyi, yolsuzlukla mücadele amacıyla yetkililerin kendileri ve ailelerinin yurt dışı varlıklarını beyan etmeleri talimatı verdi. Yeni düzenleme kapsamında ilçe düzeyi kamu görevlisi ve kamu şirketlerinin orta ve üst düzey yöneticilerinin de yurt dışı varlıklarını beyan etmesi gerekecek.

Kaynak: Dunya.com

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Çin Halk Cumhuriyeti, Yolsuzluk, Düzey, Çin