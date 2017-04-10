Çin'de Yolsuzlukla Mücadele

Çin Sigorta Düzenleme Komisyonu (CIRC) Başkanı Şiang Cünbo hakkında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma açıldı.



Çin Merkezi Disiplin ve Denetleme Kurulunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şiang Cünbo, ciddi disiplin ihlalleri yaptığı gerekçesiyle soruşturma altına alındı. Soruşturma sürecinde Şiang'ın adı ve unvanı, CIRC'nin internet sitesinden kaldırıldı.



Şiang, geçen şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, CIRC'nin, sigorta sektörünün zengin bir adamın kulübüne dönüşmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı.



CIRC Başkanı Şiang, Çin Halk Bankası ve Çin Merkez Bankası'nda üst düzey görevlerde bulunmuştu. CIRC'nin eski başkan yardımcısı Yao Gang da yolsuzluk nedeniyle 2015'te soruşturma geçirmişti.



Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelenmiş idam cezası verilebiliyor.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012 yılında Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.



ÇKP Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu ve bölgesel birimleri, 2012'den bu yana ülke genelinde 75 milyondan fazla ÇKP üyesini soruşturdu.