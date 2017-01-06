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Çin'de Yenilenebilir Enerji Kullanımı Artacak
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Çin'de Yenilenebilir Enerji Kullanımı Artacak

Çin, 2020'ye kadar toplam enerji tüketimi içinde kömürün payını yüzde 58'in altına indirmeyi hedefliyor.

Çin'de Yenilenebilir Enerji Kullanımı Artacak

Çin, 2020'ye kadar toplam enerji tüketimi içinde kömürün payını yüzde 58'in altına indirmeyi hedefliyor.

Çin'in 13. Beş Yıllık Enerji Geliştirme Ulusal Planı'na göre, ülkede toplam enerji tüketimi 2020 yılına kadar yüzde 15 azalacak.

Pekin yönetimi, 2020'ye kadar fosil dışı kaynaklardan enerji tüketiminin toplam enerji tüketimindeki payını yüzde 15'e, doğalgaz tüketimini de yüzde 10'a çıkaracak. Kömürün enerji içindeki payı da yüzde 58'in altına indirilecek. Böylelikle, enerji arzında temiz ve düşük karbonlu kaynaklarının ağırlığı artırılacak.

Öte yandan Çin, bu hedeflerini gerçekleştirmek için yenilenebilir enerji alanına 2020'ye kadar 361 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

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