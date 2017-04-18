Çin'de Üniversitelerde Hıv Test Kitleri Satılmaya Başlandı

Çin'de üniversitelere yerleştiren otomatlardan HIV test kitleri satılmaya başlandı.



HIV virüsünün artması ile Çin, artık üniversitelerde HIV test kitleri satmaya başladı. Otomatlardan temin edilen kitlerin, virüsün yayılmasını engellemek ve insanları bu konuda bilinçlendirmek için uygulamaya geçtiği söylendi.



İlk olarak Harbin Tıp Üniversitesi'nin uyguladığı sistem, Çin'deki farklı okullarda da kullanıma sunuldu. HIV virüsünden korunmak ve insanları bilinçlendirmek için kullanılan otomatlar sayesinde, özellikle öğrenciler bu test ile virüse sahip olup olmadıklarını anlayacak.



Geçtiğimiz yıldan bu yana 9 üniversiteden 5'i, okul bünyesinde bu otomatları bulundurmaya başladı. Test kiti 30 yuan, yani yaklaşık 4.30 dolar karşılığında satın alınabiliyor.