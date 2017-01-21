Çin'de Toprak Kayması

Çin'in orta kesiminde yer alan Hubey eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında çöken bir otelde 2 kişi öldü.

Çin'de Toprak Kayması

Çin'in orta kesiminde yer alan Hubey eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında çöken bir otelde 2 kişi öldü.

Şinhua ajansının haberine göre, Nancang kasabasında üç katlı bir otel, bölgede meydana gelen heyelanda çöktü.

Haberde, göçükten 5 kişinin çıkarıldığı, 2'sinin hastanede yaşamını yitirdiği belirtilerek, enkaz altında hala 10 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Yerel yetkililerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hastane, Çin
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