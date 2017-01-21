Çin'in orta kesiminde yer alan Hubey eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında çöken bir otelde 2 kişi öldü.
Şinhua ajansının haberine göre, Nancang kasabasında üç katlı bir otel, bölgede meydana gelen heyelanda çöktü.
Haberde, göçükten 5 kişinin çıkarıldığı, 2'sinin hastanede yaşamını yitirdiği belirtilerek, enkaz altında hala 10 kişinin bulunduğu kaydedildi.
Yerel yetkililerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Çin'de Toprak Kayması
Çin'in orta kesiminde yer alan Hubey eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında çöken bir otelde 2 kişi öldü.
Çin'in orta kesiminde yer alan Hubey eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında çöken bir otelde 2 kişi öldü.
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