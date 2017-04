Çin'de Temiz Enerji Yatırımları Artacak

Çin'in son dönemde yaptığı rüzgar ve güneş yatırımları sayesinde 2030'a kadar 300 milyon ton kömür eş değeri enerji üreteceği bildirildi.



Greenpeace tarafından hazırlanan Enerji Dönüşümünü Hızlandırma Raporu'na göre, enerjisi fosil kaynaklara dayalı Çin'in, 2030'a kadar temiz enerjiye hızlı bir geçiş yapması mümkün olacak. Geçen yıl kömürün enerji üretimi içindeki payının yüzde 62'ye ulaştığı Çin'de, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelişle birlikte "büyük bir enerji dönüşümü" yaşanıyor. Çin'in yenilenebilir enerji alanındaki 2030 yılı hedefinin yüzde 20 olarak açıklandığı rapora göre, ülkede rüzgar ve güneş enerjisi sektörlerinin 5 kat büyüyeceği öngörülüyor.



Çin, son dönemde yaptığı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları sayesinde 2030'a kadar 300 milyon ton kömür eş değeri enerji üretecek.



Raporda, kömür tüketiminin 2030'a kadar yerini rüzgar ve güneş enerjisine bırakmasıyla elde edilecek çevresel faydanın ticari değerinin 456 milyar Çin Yuan'ı bulacağı kaydedildi.