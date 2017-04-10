Çin'de Sıra Dışı Armut Festivali!

Anhui eyaletinin kuzeyinde yer alan Dangshan ilçesi, Çin'in ünlü bir meyve kentidir.

Dangshan'da yetiştirilen armut 2 bin yıllık tarihe sahip. Armut yetiştirilen toprakların yüzölçümünün 33 bin 350 hektarı bulduğu ilçede 2008 yılından beri 9 kez armut festivali düzenlendi.

Mart ayının sonu itibariyle ilçede armut çiçekleri açmaya başladı. Yerel yönetim, ilk müzik festivali ve armut bahçelerinde bisiklet turu gibi etkinlikler düzenledi. Geleneksel armut bahçelerinde gezi ve fotoğraf galerisi gibi etkinliklerin yanı sıra, bu sene ilçede spor ve turizm birleştirilerek, binicilik ekinlikleri de düzenlendi.