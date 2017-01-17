Çin'de Sahte Gıda Skandalı

Çin'in Tiencin kentinde en az 50 fabrikaya ünlü markaların gıda ürünlerinin sahtesini ürettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.



Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Tiencin Belediyesinin açtığı soruşturmada, fabrikaların yerel ve uluslararası firmaların soslarının sahtesini ürettiğini, böylece 1 milyar yüen (yaklaşık 145 milyon dolar) kazanç sağladığını tespit etti.



Soruşturmada, en az 50 fabrikanın Tiencin'in Duliu kasabasında soya sosu ve sirkenin aralarında bulunduğu 11 çeşit sahte gıda maddesini ürettiği açığa çıkartıldı.



Fabrikaların imal ettiği sahte ürünlerde, Çin'in gıda denetim makamları tarafından onaylanmayan ve kansere yol açan endüstriyel tuz kullanıldığı belirlendi.



Bu ürünlere ayrıca başka fabrikaların ürettiği gıda maddeleri atıklarının ve suni tatlandırıcıların karıştırıldığı saptandı.



Gıda maddelerini ünlü markaların adıyla pazarlayan fabrikaların bu markaların paket, yazı, karekod gibi ambalaj bilgilerinin aynısını imal ettiği de ifade edildi.



Çin Gıda İlaç Denetleme İdaresi konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı açıklamasını yaptı.



Çin'de 2008 yılında bebek mamalarına karıştırıldığı tespit edilen melamin 4 bebeğin ölümüne, 50 binden fazla bebeğin rahatsızlanmasına neden olmuştu.



Skandal üzerine Pekin yönetimi 5 binden fazla müfettişi soruşturma için görevlendirmişti.