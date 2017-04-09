Çin'de Referandum İçin Oy Verme İşlemi Başladı

Çin'deki Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkedeki temsilciliklerde oy vermeye başladı.



Ülke genelinde kayıtlı 2 binden fazla Türk vatandaşının oy verme işlemi için Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Başkonsolosluklarında referandum için sandıklar kuruldu.



Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkler için bugün yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi, 21.00'a kadar sürecek.